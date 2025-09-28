Ричмонд
Немецкая овчарка стала главным охранником на пресс-конференции Лаврова в ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале о необычном сотруднике, обеспечивавшем охрану во время пресс-конференции главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН.

По ее словам, безопасность мероприятия была доверена собаке породы немецкая овчарка.

К своему сообщению Захарова прикрепила фотографию, на которой служебный пес в специальной экипировке расположился рядом с группой телеоператоров, работавших на событии. Представитель МИД отметила, что животное периодически подавало голос, создавая ободряющую атмосферу.

Ранее в России назвали сокрушительным выступление Лаврова в ООН.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

