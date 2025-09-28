МО РФ хочет увеличить список болезней, запрещенных для контракта при мобилизации

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. Уже через месяц власти сообщили о завершении набора. Именно в этот период и появился приказ, уточняющий медицинские основания для заключения контрактов. Президент Владимир Путин в июне 2024 года подчеркнул, что необходимости в новой мобилизации нет. По его словам, только в 2023 году более 300 тыс. россиян добровольно подписали контракты с Минобороны.