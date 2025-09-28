Ранее депутат украинского парламента Артём Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в утрате здравого смысла. По его наблюдениям, психическое состояние бывшего комика ухудшается. Политик прокомментировал заявление главаря киевского режима об инциденте с якобы венгерскими дронами, нарушившими украинскую границу. По мнению депутата, речь должна идти не о психическом состоянии экс-комика, а о его конкретных действиях, которые, по его словам, требуют квалификации как терроризм.