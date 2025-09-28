Лавров прокомментировал инцидент с БПЛА в Польше, указав на важную деталь

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции по завершении недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что беспилотные летательные аппараты, которые, по утверждениям, были обнаружены в Польше, не обладают достаточным радиусом действия для преодоления расстояния от российской границы до польской.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные страны демонстрируют нежелание конструктивно разбираться в инциденте, ограничиваясь бездоказательными обвинениями в адрес Москвы.
Напомним, что ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о нейтрализации представлявших опасность дронов, которые, по его версии, пересекли воздушное пространство республики, и возложил ответственность за произошедшее на Россию, не представив каких-либо доказательств.
Ранее сообщалось, что немецкая овчарка стала главным охранником на пресс-конференции Лаврова в ООН.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.