В России будут отзывать водительские права по медицинским показаниям: подробности

По его словам, сейчас формируется система мониторинга в режиме реального времени, при которой медицинские базы данных объединяются с базами МВД.
Он отметил, что уже приняты определённые законодательные решения, и как только поступает сигнал о том, что человеку противопоказано управление транспортом, эта информация направляется в МВД. При этом диагноз напрямую не указывается, а лишь фиксируется факт наличия медицинских показаний для отзыва прав, после чего они аннулируются в ГИБДД.
Уточняется, что новый закон вступит в силу 1 марта 2027 года. До этого момента водитель, даже при выявлении у него противопоказаний, мог управлять автомобилем до истечения срока действия удостоверения — 10 лет.
Депутат уверен, что общество поддержит этот закон. «Зачем нам водители с психическими заболеваниями? Тоже самое касается алкоголизма: если человек перенёс алкогольный делирий или диагностирована зависимость, права будут аннулированы. Аналогично действует и правило на оружие», — подчеркнул глава комитета.
Ранее в ГД одобрили увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел вдвое. Теперь российские водители могут быть оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей за нарушение этого правила.