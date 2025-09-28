Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполье сообщило об ударе по лагерю ВСУ, в котором находился британский спецназ

По тренировочному лагерю в Лупарево Николаевской области, где, по данным подполья, британский спецназ занимался подготовкой украинских военных, нанесён удар. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Лебедев утверждает, что в лагере проводились тренировки украинских военнослужащих по высадке на побережье, удар был нанесён по тренировочной базе.

«В Лупарево британский спецназ проводит тренировки. Прилёт по тренировочному лагерю на побережье», — сообщил координатор пророссийского николаевского подполья.

Ранее сообщалось, что колумбийский наёмник, воевавший в рядах ВСУ, сбежал в Польшу, пожаловавшись на обман с выплатами и тяжёлые условия. По его словам, у прибывающих иностранных бойцов отбирают технику, средства защиты и даже провизию, а обещанная зарплата оказывается значительно меньше. Вместо обещанных 12 миллионов песо в месяц (примерно 260 тысяч рублей), наёмник получил лишь жалкие 65 тысяч (около 1400 рублей).

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.