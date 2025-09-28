Ранее сообщалось, что колумбийский наёмник, воевавший в рядах ВСУ, сбежал в Польшу, пожаловавшись на обман с выплатами и тяжёлые условия. По его словам, у прибывающих иностранных бойцов отбирают технику, средства защиты и даже провизию, а обещанная зарплата оказывается значительно меньше. Вместо обещанных 12 миллионов песо в месяц (примерно 260 тысяч рублей), наёмник получил лишь жалкие 65 тысяч (около 1400 рублей).