Маск прокомментировал публикацию о приглашении на остров Эпштейна

Миллиардер Илон Маск публично опроверг информацию о своих возможных связях с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в преступлениях против несовершеннолетних. На своей странице в социальной сети X Маск заявил, что в прошлом получил от Эпштейна приглашение посетить его частный остров, но категорически отказался от этого предложения.