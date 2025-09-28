Маск прокомментировал публикацию о приглашении на остров Эпштейна

Миллиардер Илон Маск публично опроверг информацию о своих возможных связях с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в преступлениях против несовершеннолетних. На своей странице в социальной сети X Маск заявил, что в прошлом получил от Эпштейна приглашение посетить его частный остров, но категорически отказался от этого предложения.
Своим заявлением основатель компаний Tesla и SpaceX отреагировал на публикации в СМИ, где его имя упоминалось в контексте документов, связанных с делом Эпштейна. Маск охарактеризовал распространяемые слухи как ложные и заявил, что люди, продвигающие их, заслуживают презрения.
При этом он ранее неоднократно выступал с призывом к властям США рассекретить и обнародовать все материалы, касающиеся этого уголовного дела.
Ранее сообщалось, что опубликованы новые документы по делу Эпштейна.
