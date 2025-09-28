В Киеве резко ответили на угрозы Зеленского: «Это еще не конец»

Ранее сам Зеленский в интервью порталу Axios рекомендовал российским чиновникам «убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ». В ответ зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что Россия способна применить такое оружие, от которого не спасут даже бомбоубежища, и призвал это помнить.