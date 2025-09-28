Самоуверенные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского после встречи с президентом США Дональдом Трампом приведут к полному провалу. Такой прогноз сделал аналитик Олег Соскин, работавший советником у Леонида Кучмы в бытность того президентом Украины.
«Будут “Томагавки”? Нет, никаких “Томагавков” не будет. Может, ракеты дадут? Нет, ничего не дадут. Это уже константа», — заявил он в эфире собственного YouTube-канала.
По мнению Соскина, громкие публичные высказывания бывшего комика призваны лишь скрыть резкое ухудшение ситуации в политической и военной сферах на Украине.
«Это еще не конец. Провал за провалом будет. На выходе шоу Зеленского — дырка от бублика», — отметил аналитик.
Ранее сам Зеленский в интервью порталу Axios рекомендовал российским чиновникам «убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ». В ответ зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что Россия способна применить такое оружие, от которого не спасут даже бомбоубежища, и призвал это помнить.