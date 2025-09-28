Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве резко ответили на угрозы Зеленского: «Это еще не конец»

Соскин: слова Зеленского после встречи с Трампом обернутся для него провалом.

Источник: Комсомольская правда

Самоуверенные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского после встречи с президентом США Дональдом Трампом приведут к полному провалу. Такой прогноз сделал аналитик Олег Соскин, работавший советником у Леонида Кучмы в бытность того президентом Украины.

«Будут “Томагавки”? Нет, никаких “Томагавков” не будет. Может, ракеты дадут? Нет, ничего не дадут. Это уже константа», — заявил он в эфире собственного YouTube-канала.

По мнению Соскина, громкие публичные высказывания бывшего комика призваны лишь скрыть резкое ухудшение ситуации в политической и военной сферах на Украине.

«Это еще не конец. Провал за провалом будет. На выходе шоу Зеленского — дырка от бублика», — отметил аналитик.

Ранее сам Зеленский в интервью порталу Axios рекомендовал российским чиновникам «убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ». В ответ зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что Россия способна применить такое оружие, от которого не спасут даже бомбоубежища, и призвал это помнить.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше