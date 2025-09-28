Глава МИД Белоруссии Рыженков рассказал о пути к урегулированию на Украине

Путь к прекращению украинского конфликта состоит в понимании принципа неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
«Сегодня очевидно, что путь к прекращению кровопролития на Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности», — сказал он на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Напомним, 1 сентября президент России Владимир Путин заявил, что устранение первопричин украинского конфликта является условием для его долгосрочного урегулирования. 8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские власти публично признали, что тема НАТО стала одним из главных оснований для возникновения кризиса на Украине.