Глава МИД Белоруссии Рыженков рассказал о пути к урегулированию на Украине

Глава МИД Белоруссии отметил, что страны ЕС продолжают поддерживать конфликт на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Путь к прекращению украинского конфликта состоит в понимании принципа неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

«Сегодня очевидно, что путь к прекращению кровопролития на Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности», — сказал он на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам главы МИД, США, как один из основных центров силы, начали понимать это. При этом, как отметил Рыженков, страны ЕС пока не осознали ситуацию и продолжают поддерживать региональный конфликт, используя Украину.

Напомним, 1 сентября президент России Владимир Путин заявил, что устранение первопричин украинского конфликта является условием для его долгосрочного урегулирования. 8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские власти публично признали, что тема НАТО стала одним из главных оснований для возникновения кризиса на Украине.

