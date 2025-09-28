Ричмонд
Деятельность Бербок в ООН вызывает стыд у немцев

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что недавние выступления Анналены Бербок на Генеральной Ассамблее ООН и её деятельность на посту председателя вызывают в Германии чувства насмешки и стыда.

Издание отмечает, что подобную реакцию провоцируют и видеоролики, где Бербок выходит из жёлтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с крем-сыром.

Как напоминает журнал, во время своего выступления в ООН президент США Дональд Трамп подверг резкой критике концепцию «зелёной экономики», активной сторонницей которой является Бербок. По информации Der Spiegel, немецкому политику пришлось выслушивать эту критику с натянутой улыбкой.

Ранее сообщалось, что большая часть немцев недовольна работой канцлера ФРГ.

