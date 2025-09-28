Ричмонд
Маск заявил, что отклонил приглашение Эпштейна посетить его остров

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что покойный финансист Джеффри Эпштейн, чьё имя связано со скандалом о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, предлагал ему посетить свой частный остров, однако он отклонил данное приглашение. Соответствующее сообщение предприниматель опубликовал у себя в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Эпштейн пытался сделать так, чтобы я приехал на его остров, но я отказался», — отметил Маск, комментируя пост телеканала Sky News, написавшего о публикации документов, связанных с расследованием дела финансиста.

Также Маск подверг критике телеканал, обвинив его в распространении «ложного нарратива». По словам бизнесмена, за подобные действия СМИ заслуживают презрения.

Напомним, ранее члены комитета по надзору палаты представителей конгресса США сообщили о публикации частичных записей из новых документов, связанных с расследованием деятельности Эпштейна. В этих материалах, помимо Маска, упоминались имена других известных личностей, включая миллиардера Питера Тиля, бывшего советника Дональда Трампа Стива Бэннона и британского принца Эндрю. Документы вызвали конфликт между демократами и республиканцами. Представитель Oversight Democrats Сара Герреро подчеркнула важность раскрытия информации для «восстановления справедливости для жертв», в то время как республиканцы обвинили демократов в избирательной публикации документов и сокрытии имён политиков-демократов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

