Маск заявил, что отклонил приглашение Эпштейна посетить его остров

Напомним, ранее члены комитета по надзору палаты представителей конгресса США сообщили о публикации частичных записей из новых документов, связанных с расследованием деятельности Эпштейна. В этих материалах, помимо Маска, упоминались имена других известных личностей, включая миллиардера Питера Тиля, бывшего советника Дональда Трампа Стива Бэннона и британского принца Эндрю. Документы вызвали конфликт между демократами и республиканцами. Представитель Oversight Democrats Сара Герреро подчеркнула важность раскрытия информации для «восстановления справедливости для жертв», в то время как республиканцы обвинили демократов в избирательной публикации документов и сокрытии имён политиков-демократов.