Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Портленда Уилсон: Город не нуждается в отправленных Трампом войсках

Мэр Портленда Кит Уилсон подверг критике решение президента США Дональда Трампа об отправке войск в город. По его словам, Портленд не нуждается в дополнительном военном присутствии.

Источник: Life.ru

«Президент Трамп направил “все необходимые войска” в Портленд, штат Орегон. Количество необходимых войск равно нулю, как в Портленде, так и в любом другом американском городе», — высказался Уилсон.

Он также заявил, что американская история хранит память об «актах угнетения», а в Портленде нет «беззакония или насилия», если только сам республиканец не планирует их спровоцировать.

Ранее Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету направить военные силы для обеспечения безопасности американского города Портленд от действий группы «Антифа». Решение было принято на фоне подписанного главой государства указа о признании «Антифа» террористической организацией. Поводом для ужесточения мер послужило убийство консервативного активиста Чарли Кирка.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше