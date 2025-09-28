Эксперт оценил возможные итоги парламентских выборов в Молдавии

«Проблема с Молдавией в том, что власти страны создают неравные условия для голосования избирателей, проживающих за рубежом, очевидно дискриминируя граждан, находящихся в России, и создавая преимущества тем гражданам, что живут в Европейском союзе. В Италии создано 75 участков, в России всего два, на которые в общей сложности выдано около 10 тысяч бюллетеней», — сказал Игнатов.