«В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд, как и те видео, на которых Бербок выходит из желтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом», — отмечается в статье.
Авторы публикации также обратили внимание на реакцию экс-главы МИД ФРГ во время недавнего выступления президента США Дональда Трампа. В своей речи американский лидер подверг критике «зеленую экономику», которая активно продвигалась Бербок.
Слушая эту часть его выступления, председатель Генассамблеи «натянуто улыбалась».
Напомним, ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «дьявольской усмешкой» нахождение Анналены Бербок на посту главы ГА ООН в год 80-летия Победы. Она отметила, что экс-министр иностранных дел ФРГ является внучкой нациста и офицера Вермахта.