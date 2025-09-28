Николя Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку

Бывший президент Франции Николя Саркози, комментируя свое судебное дело о финансировании кампании 2007 года, признался, что привык к давлению суда, но не ожидал реального тюремного срока с немедленным исполнением приговора.
«Я был готов ко всему, но не к этому, — признался он в интервью Le Journal du dimanche. — Это вышло за все рамки верховенства закона. Даже Национальная финансовая прокуратура не требовала такого наказания!».
Уточняется, что Саркози не понимает, почему суд отказался отсрочить исполнение приговора до апелляции, ссылаясь на «риск нарушения общественного порядка» в случае его нахождения на свободе.
Он отметил, что за 20 лет его налоговые декларации не вызвали нареканий. Политик заверил, что не собирается ни сбегать из страны, ни баллотироваться вновь. По его мнению, жесткий приговор — попытка его унизить, но в итоге это «пятно для Франции на мировой арене».
Он подчеркнул, что суд признал публикацию Mediapart о ливийском финансировании кампании «скорее всего ложной» и не использовал её как доказательство.
Напомним, 25 сентября парижский суд приговорил экс-президента Франции к пяти годам тюремного заключения по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании экс-главы в 2007 году. Однако позднее он сообщил о намерении обжаловать решение суда.