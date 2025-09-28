Ричмонд
США призвали Иран к прямым переговорам по ядерной сделке

Госсекретарь США пригрозил Ирану давлением в виде возобновления санкций.

Источник: Аргументы и факты

Иран должен принять участие в прямых переговорах по ядерной сделке на фоне попыток европейских союзников Вашингтона запустить процесс восстановления антииранских санкций, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Президент Трамп ясно дал понять, что дипломатия всё ещё остаётся опцией. Соглашение остаётся наилучшим вариантом для иранского народа и всего мира. Для этого Иран должен согласиться на прямые переговоры… “— сказано в заявлении главы Госдепартамента.

Рубио уточнил, что стороны должны вести диалог добросовестно, без каких-либо проволочек и попыток запутать процесс. Госсекретарь также пригрозил Ирану давлением. По его словам, в случае отсутствия согласия союзники Вашингтона должны немедленно задействовать «снэпбек» (механизм восстановления санкций).

Напомним, 26 сентября Совбез ООН не поддержал проект резолюции, внесённый Россией и Китаем, который предусматривал техническое продление действия иранской ядерной сделки. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что российская сторона «категорически не признаёт» заявления Британии и Франции о запуске процесса восстановления антииранских санкций.

