Трамп встретится с лидерами Конгресса, чтобы предотвратить надвигающийся шатдаун

Напомним, 19 сентября Сенат США провалил голосование по проекту бюджета, который должен был продлить финансирование до 21 ноября. За документ проголосовали 44 сенатора, против — 48. Новый финансовый год в стране начинается 1 октября, и без краткосрочного бюджета федеральные структуры могут остановить работу на неопределённый срок.