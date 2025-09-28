«Унижают Францию»: Осуждённый экс-президент Саркози пожаловался на приговор

«Ничто не оправдывает предварительное заключение. Это просто желание унизить. Если мне придётся спать в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но я никогда не признаю то, чего не совершал. Несправедливость, непоследовательность, предвзятость до такой степени карикатурны, что в прессе по всему миру появляются статьи, в которых заявляется, что Франция стала страной, в которой граждане могут бояться правосудия своей страны. Унижают не меня, а Францию такими действиями, которые противоречат принципам правового государства», — заявил Саркози.