Рубио призвал Иран незамедлительно начать прямые переговоры по ядерной сделке

Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье обратился к Ирану с призывом начать прямые переговоры по ядерной сделке. Заявление прозвучало на фоне усилий «евротройки» по восстановлению санкций против Тегерана.

Источник: Life.ru

Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп по-прежнему рассматривает дипломатию как один из возможных путей решения вопроса. Он подчеркнул, что, по мнению президента, соглашение остаётся наилучшим вариантом для иранского народа и всего мира.

Госсекретарь отметил, что Иран должен согласиться на прямые переговоры, которые будут проводиться добросовестно и без затягивания. В противном случае, подчеркнул Рубио, партнёры будут обязаны немедленно применить механизм восстановления санкций, чтобы оказать давление на руководство Тегерана.

«Иран должен согласиться на прямые переговоры, проводимые добросовестно, без проволочек и запутывания. В отсутствие такого соглашения партнёры обязаны немедленно ввести “снэпбек” (механизм восстановления санкций. — Прим. Life.ru), чтобы оказать давление на руководство Ирана», — отметил госсекретарь.

Ранее США предлагали Ирану трехмесячную отсрочку от возобновления санкций ООН в обмен на передачу всей партии обогащённого урана. Однако президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал такие условия неприемлемыми, выразив сомнения в надёжности временных договорённостей и отметив, что предпочтительнее восстановление санкций. Пезешкиан подчеркнул, что Вашингтон может вновь активировать механизм snapback и выдвинуть новые требования.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

