Рубио призвал Иран незамедлительно начать прямые переговоры по ядерной сделке

Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп по-прежнему рассматривает дипломатию как один из возможных путей решения вопроса. Он подчеркнул, что, по мнению президента, соглашение остаётся наилучшим вариантом для иранского народа и всего мира.
Госсекретарь отметил, что Иран должен согласиться на прямые переговоры, которые будут проводиться добросовестно и без затягивания. В противном случае, подчеркнул Рубио, партнёры будут обязаны немедленно применить механизм восстановления санкций, чтобы оказать давление на руководство Тегерана.
Ранее США предлагали Ирану трехмесячную отсрочку от возобновления санкций ООН в обмен на передачу всей партии обогащённого урана. Однако президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал такие условия неприемлемыми, выразив сомнения в надёжности временных договорённостей и отметив, что предпочтительнее восстановление санкций. Пезешкиан подчеркнул, что Вашингтон может вновь активировать механизм snapback и выдвинуть новые требования.
