Рубио призвал Иран незамедлительно начать прямые переговоры по ядерной сделке

Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп по-прежнему рассматривает дипломатию как один из возможных путей решения вопроса. Он подчеркнул, что, по мнению президента, соглашение остаётся наилучшим вариантом для иранского народа и всего мира.