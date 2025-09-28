ООН восстановила санкции против Ирана

Отсрочить введение санкций предлагали Россия и Китай, однако на этой неделе Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил «европейских коллег и США» в «курсе на эскалацию». Он заявил, что Иран выполнил все условия, выдвинутые европейскими странами и показал себя как «ответственный игрок, нацеленный на конструктивное решение этой ситуации».