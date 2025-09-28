Саркози раскрыл детали своего судебного процесса

Саркози подчеркнул, что прокуратура даже не требовала для него столь строгого наказания, а внезапность вердикта не позволила его адвокатам должным образом подготовиться к апелляции. Он также раскритиковал решение суда о немедленном исполнении приговора, отметив, что такая исключительная мера должна применяться лишь при особых обстоятельствах, которых в его деле не было.