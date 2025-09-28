Саркози раскрыл детали своего судебного процесса

Бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что решение суда назначить ему реальный тюремный срок стало для него полной неожиданностью. Политик признался, что ожидал любого исхода, кроме этого, и назвал произошедшее выходом за все правовые рамки.
Саркози подчеркнул, что прокуратура даже не требовала для него столь строгого наказания, а внезапность вердикта не позволила его адвокатам должным образом подготовиться к апелляции. Он также раскритиковал решение суда о немедленном исполнении приговора, отметив, что такая исключительная мера должна применяться лишь при особых обстоятельствах, которых в его деле не было.
По словам экс-президента, судьи сослались на «риск нарушения общественного порядка», что он считает необоснованным. Несмотря на готовность отбыть наказание, Саркози категорически отрицает свою вину и заявляет, что никогда не признается в том, чего не совершал.
Ранее сообщалось, что в Госдуме посоветовали Макрону «призадуматься» после приговора Саркози.
