Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии сгорели от стыда из-за провалов Бербок в ООН

Деятельность Анналены Бербок на посту председателя Генассамблеи ООН и её недавние выступления вызвали насмешки и чувство стыда в Германии. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Источник: Life.ru

«В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд, как и те видео, на которых Бербок выходит из жёлтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом», — отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп во время выступления в ООН раскритиковал концепцию «зелёной экономики», которую активно продвигает Анналена Бербок. Находясь в зале, экс-глава МИД Германии слушала эту критику с натянутой улыбкой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к секретариату ООН с просьбой прояснить обстоятельства отключения микрофона во время выступления Анналены Бербок, когда речь зашла о Российской Федерации. Инцидент произошел на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где Бербок объявляла о выступлении Сергея Лаврова.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше