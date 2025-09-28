Россия продолжает оставаться открытой к диалогу по устранению первопричин конфликта в Украине. Об этом 27 сентября на общеполитической дискуссии в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Россия, как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой для переговоров по устранению глубинных причин конфликта», — подчеркнул министр в своем выступлении.
Лавров также отметил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины только при условии обеспечения надежных гарантий собственной безопасности и учета жизненно важных интересов страны.
«Пока ни Киев, ни его европейские покровители не проявляют понимания серьёзности момента и нежелания вести честные переговоры», — добавил глава МИД.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские государства фактически мешают процессу урегулирования конфликта на Украине, продолжая попытки сделать Украину центром антироссийской политики.
Недавно в СМИ появились сообщения о возможных военных провокациях со стороны Украины с использованием дронов. Эти заявления подкреплены серьезными основаниями, как отметил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления в ООН.
Лавров подчеркнул, что ВСУ готовят захваченные российские беспилотники к запуску с боевой частью для нанесения ударов по странам НАТО. По его словам, на Западе хорошо понимают, что за этими провокациями стоит Киев.
Напомним, на саммите Шанхайской организации сотрудничества глава государства Владимир Путин также затронул тему украинского кризиса. Он заявил, что для устойчивого мира необходимо устранить глубинные причины конфликта. По мнению президента, только решение первопричин кризиса может обеспечить долгосрочную стабильность.
KP.RU ранее сообщал, что Сергей Лавров выразил обеспокоенность в связи с заявлениями руководителей стран ЕС и НАТО относительно возможной Третьей мировой войны. Министр иностранных дел подчеркнул, что при обсуждении будущего следует учитывать уроки истории.