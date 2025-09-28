Лавров резко ответил британскому журналисту на просьбу говорить по-английски на ГА ООН: вот что сказал министр

Глава МИД России Сергей Лавров резко ответил британскому журналисту, который на пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генассамблеи ООН потребовал перейти на английский язык.
Известно, что во время общения с представителями СМИ корреспондент Sky News попросил министра говорить по-английски, на что Лавров напомнил, что русский — один из официальных языков ООН, равно как и английский.
«Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства по-русски.
Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД Мария Захарова потребовала расследовать инцидент с отключением микрофона министра иностранных дел Германии Анналены Бербок во время её выступления на Генассамблее, когда прозвучали слова «Российская Федерация».
Напомним, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предложил перенести штаб-квартиру Организации Объединённых Наций из Нью-Йорка в Сочи. С этим заявлением он выступил на пресс-конференции после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Лавров отметил, что идея о размещении штаб-квартиры ООН в Сочи была предложена ещё Иосифом Сталиным, советским лидером. По его словам, эта инициатива остаётся актуальной и в наши дни. Более того, по мнению российского министра, Сочи стал важным и значимым городом.
Тогда же министр иностранных дел РФ высказался об отношениях между Россией и США при Дональде Трампе. Он охарактеризовал их всего двумя словами, при этом использовав английский язык. В качестве терминов дипломат выбрал слова everchanging и flexible, что в переводе означает «изменчивый» и «гибкий».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, на данный момент Соединенные Штаты не являются подходящим местом для визита главы государства.