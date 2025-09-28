Решения президента Молдавии Майи Санду, направленные против лиц, якобы связанных с Россией, ставят под угрозу доверие избирателей к правящей Партии действия и солидарности (ПДС) накануне парламентских выборов. Об этом пишет The Washington Post.
В статье отмечается, что преследование лиц, подозреваемых в коррупции или связях с Россией, особенно если это религиозные деятели, усиливает недоверие среди населения, которое и так критически настроено к центральной власти.
Известно, что выборы в парламент назначены на 28 сентября. Согласно социологическим исследованиям, ПДС рискует утратить парламентское большинство, что может привести к необходимости формирования коалиционного правительства.
Подчеркивается, что в такой ситуации каждый процент голосов приобретает решающее значение. Молдавская оппозиция связывает это с решением Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. При этом общее число участков за рубежом выросло с 234 до 301, преимущественно в странах Запада.
Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что преступный режим президента Молдавии и его спонсоры с Запада с помощью дела над главой Гагаузии Евгенией Гуцул продолжают дестабилизировать ситуацию внутри молдавской республики.