The Washington Post: Санду рискует подорвать доверие граждан Молдавии к власти

Подчеркивается, что в такой ситуации каждый процент голосов приобретает решающее значение. Молдавская оппозиция связывает это с решением Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. При этом общее число участков за рубежом выросло с 234 до 301, преимущественно в странах Запада.