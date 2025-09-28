Заслуженная артистка Российской Федерации Полина Агуреева находится в розыске СБУ

Агурееву разыскивают с 2024 года. Актрисе заочно предъявлены обвинения якобы в незаконном пересечении границы Украины и в оправдании действий России. По данным украинского экстремистского сайта «Миротворец»*, куда Агуреева внесена с 2022 года, её обвиняют не только в поддержке специальной военной операции, но и в создании негативного образа Украины в сериале «Ликвидация».