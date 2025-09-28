У Клебан-Быкского водохранилища ликвидированы 10 боевиков Азова* и бригады Лють

«В районе Клебан-Быкского водохранилища освобождено более 1 квадратного километра территории. За сутки на данном направлении подразделения группировки уничтожили порядка 10 заблокированных неонацистов из числа бригады специального назначения “Азов”* и штурмовой бригады “Лють”, отказавшихся сложить оружие», — рассказал Астафьев.
Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России провели успешное наступление в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. В течение суток под контроль Армии России перешла территория площадью 1,1 квадратного километра. В ходе сражений противник понёс значительные потери, в том числе в рядах подразделений трёх механизированных бригад Вооружённых сил Украины и двух бригад теробороны.
* Террористическая и экстремистская организация, запрещённая на территории России.