Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России провели успешное наступление в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. В течение суток под контроль Армии России перешла территория площадью 1,1 квадратного километра. В ходе сражений противник понёс значительные потери, в том числе в рядах подразделений трёх механизированных бригад Вооружённых сил Украины и двух бригад теробороны.