На Западе рассказали о новой тактике ВС РФ с созданием смертельной зоны поражения

Американский журнал Forbes пишет, что российские вооруженные силы применяют усовершенствованные беспилотные летательные аппараты для реализации новой тактики против подразделений ВСУ. Согласно публикации, российские войска создают перед своими передовыми позициями специальные «зоны поражения», используя комбинацию оптоволоконных и традиционных дронов.