ВС РФ спасли солдат ВСУ, которых пытались убить сослуживцы

По данным источника, российская разведка в течение некоторого времени наблюдала за позицией, где находились военнослужащие ВСУ. После того как они продемонстрировали белый флаг и вышли на контакт через российский дрон, их, вероятно, засек украинский беспилотник. Это привело к тому, что по позиции был открыт огонь из ствольной и реактивной артиллерии ВСУ.