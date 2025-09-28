Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что европейским странам грозит серьёзное падение рейтинга и утрата авторитета, отчасти из-за их участия в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Водолацкого, Европа рискует повторить судьбу Киева и полностью лишиться суверенитета.
«И “старая Европа” может превратиться в такую же площадку, как Украина, — такой же полигон с такими же манекенами в лице местного населения», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в ЕС испугались ответственности в случае поражения Киева после смены риторики американского лидера Дональда Трампа.
В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что Европейский союз не способен оказывать полноценную поддержку Украине без участия Соединенных Штатов.