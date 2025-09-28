Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что европейским странам грозит серьёзное падение рейтинга и утрата авторитета, отчасти из-за их участия в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС.