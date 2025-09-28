Слуцкий: Лавров своей речью в ООН победил сторонников гегемонии Запада

Напомним, Сергей Лавров выступил на ГА ООН 27 сентября. В ходе речи он, в частности, обратил внимание на то, что НАТО создает угрозы не только для России и Китая, но и пытается взять в военное кольцо всю Евразию. По словам главы МИД РФ, Североатлантический альянс уже проникает в Южно-Китайское море, Тихий океан и Тайваньский пролив, что подрывает универсальные механизмы АСЕАН.