Слуцкий: Лавров своей речью в ООН победил сторонников гегемонии Запада

Слуцкий заявил, что Лавров в ООН обличил европейских политиков в желании развязать третью мировую войну.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках своего выступления на Генассамблее ООН «уложил на лопатки» сторонников гегемонии Запада и русофобов, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Сергей Лавров своим выступлением на Генассамблее ООН “уложил на лопатки” адептов гегемонии Запада и воинствующих русофобов», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что министр изложил позицию РФ по построению справедливого мироустройства и обличил европейских политиков в желании развязать третью мировую войну.

Слуцкий уточнил, что Россия открыто заявила о своем стремлении к переговорам по урегулированию украинского конфликта и готовности соблюдать ограничения в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после истечения срока действия соглашения.

Напомним, Сергей Лавров выступил на ГА ООН 27 сентября. В ходе речи он, в частности, обратил внимание на то, что НАТО создает угрозы не только для России и Китая, но и пытается взять в военное кольцо всю Евразию. По словам главы МИД РФ, Североатлантический альянс уже проникает в Южно-Китайское море, Тихий океан и Тайваньский пролив, что подрывает универсальные механизмы АСЕАН.

