Эксперт раскритиковал избирательную кампанию в Молдавии

Визиты иностранных лидеров в Молдавию, которые открыто высказывались в поддержку правящей партии, он назвал прямым вмешательством во внутренние дела страны, невозможным для суверенного государства. Не менее грязным приемом эксперт назвал и то, что на Россию, где проживает около полумиллиона граждан Молдавии, было выдано 10 тысяч бюллетеней для голосования на двух участках в Москве, а на европейские страны их был выдано в разы больше, хотя молдаван там живет меньше.