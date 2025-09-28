Неожиданный ход: Российские подлодки заставили Японию замолчать о Курилах

Развёртывание в Японии американских ракетных комплексов Typhoon, способных поражать цели на Курилах и Дальнем Востоке, стало катализатором эскалации напряжённости. В ответ на эти действия Россия и Китай провели совместное патрулирование в Восточно-Китайском и Японском морях, задействовав российскую подводную лодку класса «Варшавянка» и китайскую Type 039А, известные своей скрытностью. В ходе манёвра подводные лодки обошли японский архипелаг, что стало неожиданностью для Токио.