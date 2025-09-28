Эксперт по Германии Соколов: после отставки Меркель ведет закрытую жизнь

«Сразу после того, как Ангела Меркель перестала быть федеральным канцлером, она сосредоточилась на написании мемуаров. В соответствии с немецким законодательством у неё остаётся офис с небольшим количеством сотрудников, в том числе тех, кто работал с ней во время канцлерства. После публикации мемуаров она продолжает комментировать свои тексты достаточно редко и лишь изредка даёт интервью, в основном оставаясь в тени и не участвуя в современной немецкой политике», — отмечает Артем Соколов в коментарии aif.ru.