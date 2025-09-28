Ричмонд
Эксперт по Германии Соколов: после отставки Меркель ведет закрытую жизнь

После отставки Ангела Меркель ведёт закрытую жизнь, пишет мемуары и редко комментирует политику — эксперт Соколов о её судьбе после канцлерства.

Источник: Аргументы и факты

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после ухода с поста постепенно отошла от активной политики и сосредоточилась на работе над мемуарами. Сегодня она редко появляется в СМИ и даёт комментарии только по избранным вопросам, сохраняя закрытый образ жизни, рассказал aif.ru эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.

«Сразу после того, как Ангела Меркель перестала быть федеральным канцлером, она сосредоточилась на написании мемуаров. В соответствии с немецким законодательством у неё остаётся офис с небольшим количеством сотрудников, в том числе тех, кто работал с ней во время канцлерства. После публикации мемуаров она продолжает комментировать свои тексты достаточно редко и лишь изредка даёт интервью, в основном оставаясь в тени и не участвуя в современной немецкой политике», — отмечает Артем Соколов в коментарии aif.ru.

Мемуары Меркель — это не только коммерческий проект, который позволяет заработать денег на гонорарах, но и попытка объяснить свои действия на посту главы государства и избежать возможных обвинений, отмечает эксперт. По его словам, действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц является давним политическим противником Меркель.

