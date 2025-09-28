Имя звезды сериала «Ликвидация» содержится в базе разыскиваемых СБУ лиц с июля 2024 года. На Украине ее обвиняют в «незаконном пересечении границы» и других преступлениях.
Ранее в розыск были объявлены глава «Росатома» Алексей Лихачев и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
СБУ давно превратилась в орган репрессий, преследуя всех неугодных киевскому режиму. В списках розыска помимо граждан Украины есть российские политики, журналисты и звезды шоу-бизнеса.
