На Украине объявили в розыск Полину Агурееву

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила в розыск заслуженную артистку России Полину Агурееву, следует из базы данных спецслужбы.

Источник: © РИА Новости

Имя звезды сериала «Ликвидация» содержится в базе разыскиваемых СБУ лиц с июля 2024 года. На Украине ее обвиняют в «незаконном пересечении границы» и других преступлениях.

Ранее в розыск были объявлены глава «Росатома» Алексей Лихачев и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

СБУ давно превратилась в орган репрессий, преследуя всех неугодных киевскому режиму. В списках розыска помимо граждан Украины есть российские политики, журналисты и звезды шоу-бизнеса.

