В Молдове стартовали очередные парламентские выборы

Из них 1961 избирательный участок организован в избирательных округах на территории Республики Молдова, 12 избирательных участков предназначены для избирателей из населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днестра. Центральная избирательная комиссия утвердила список из 301 избирательного участка за рубежом в 41 государстве, включая четыре специальных участка для обработки голосов, поступающих по почте. При этом в России открыто всего два участка, оба — в Москве. По сравнению с выборами 2024 года было создано дополнительно 69 участков для прямого голосования.