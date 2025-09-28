В Молдавии началось голосование на выборах в парламент

Еще 301 пункт для голосования будет работать за рубежом и ориентироваться на время стран пребывания. В России, как и на президентских выборах в 2024 году, открываются всего два избирательных участка — на территории молдавского посольства в Москве. Для голосования туда были направлены 10 тыс. бюллетеней.