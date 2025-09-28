Ричмонд
Лукашенко сказал, какой работой лучше заниматься белорусам, чтобы не воевать

Лукашенко сказал, что лучше работать на земле, чем воевать.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какой работой лучше заниматься, чтобы не воевать. Как пишет БелТА, глава республики высказался об этом во время посещения Шкловского района Могилевской области в рамках рабочей поездки.

«Лучше работать на земле, чем воевать», — заявил Лукашенко в ЗАО «АСБ-Агро Городец».

Глава страны предложил «работать, чтобы была экономика». Есть и еще одно условие:

«Железная должна быть дисциплина. Систему надо создать такую, где все должны быть дисциплинированными: сказал это — надо сделать. Не надо ничего больше. Только вот это сделать».

Также во время поездки Лукашенко предупредил, чья отвратительная работа дорого обойдется: «Нихрена не имеем». И сказал, где в Беларуси сегодня нет дисциплины.

Также мы писали о том, что президент поделился подробностями своего более чем пятичасового разговора с главой России Владимиром Путиным (читать далее вот тут).

