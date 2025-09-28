Лукашенко сказал, какой работой лучше заниматься белорусам, чтобы не воевать

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какой работой лучше заниматься, чтобы не воевать. Как пишет БелТА, глава республики высказался об этом во время посещения Шкловского района Могилевской области в рамках рабочей поездки.
«Лучше работать на земле, чем воевать», — заявил Лукашенко в ЗАО «АСБ-Агро Городец».
Глава страны предложил «работать, чтобы была экономика». Есть и еще одно условие:
«Железная должна быть дисциплина. Систему надо создать такую, где все должны быть дисциплинированными: сказал это — надо сделать. Не надо ничего больше. Только вот это сделать».
