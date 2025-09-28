Губернатор поздравил нижегородцев с Днём многодетной семьи

Сегодня в Нижегородской области проживает более 36 тысяч многодетных семей, и с каждым годом их число только растёт. В свою очередь, мы прилагаем для этого все усилия, создаем комфортные условия для жизни, развития и воспитания детей. И эта работа будет только усиливаться, ведь наш регион находится в самом начале Пятилетия семьи в Нижегородской области. Мы уверены, что эта инициатива, как и новый праздник, станет мощным стимулом для увеличения количества многодетных семей, даст новый импульс всей демографической политике.