Трамп обвинил ФБР в провоцировании беспорядков у Капитолия в 2021 году

В начале февраля 2025 года сотрудников ФБР обязали рассказать, какую роль они играли в расследовании дела о штурме Капитолия. Тысячи агентов получили анкеты, в которых нужно указать свою должность, описать обязанности, а также рассказать, как именно они участвовали в расследовании — например, проводили обыски и допросы и давали показания в суде.