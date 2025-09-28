Ричмонд
Истребители НАТО подняты в небо из-за якобы активности РФ

Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши сообщило о подъеме в воздух истребителей польских ВВС и авиации союзников.

Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши сообщило о подъеме в воздух истребителей польских ВВС и авиации союзников. Решение было принято на фоне заявлений о повышенной активности российской авиации.

«Внимание. В связи с активностью… Российской Федерации, осуществляющей удары… на территории Украины, началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — говорится в сообщении.

В последнее время подобные сообщения от польских военных публикуются на регулярной основе, и, как правило, эти действия синхронизированы с объявлением воздушной тревоги в Украине.

Ранее сообщалось, что ВС РФ спасли солдат ВСУ, которых пытались убить сослуживцы.

