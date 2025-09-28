Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому конфликту

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для России якобы пришло время завершить конфликт на Украине. Он добавил, что Москва «потратила миллионы» на бомбы, ракеты и жизни, но при этом якобы «практически не добилась» никаких успехов на земле.