Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому конфликту

Россия все еще готова к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта. Об этом 27 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат напомнил, что Россия с начала спецоперации не закрывала возможности для дипломатического урегулирования. По словам Лаврова, основными условиями начала переговоров остаются надежные гарантии безопасности страны и защита ее жизненно важных интересов.

Министр подчеркнул, что права русских и русскоязычного населения на территориях, находящихся под контролем киевских властей, должны быть полностью восстановлены. Только на этой основе, отметил он, можно обсуждать и вопросы гарантий безопасности самой Украины.

Глава МИД выразил сожаление, что ни Киев, ни его европейские союзники пока не проявляют готовности к честному и ответственному диалогу, передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для России якобы пришло время завершить конфликт на Украине. Он добавил, что Москва «потратила миллионы» на бомбы, ракеты и жизни, но при этом якобы «практически не добилась» никаких успехов на земле.

