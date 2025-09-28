В Москве открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах в Молдавии. Об этом сообщает корреспондент KP.RU с места событий.
На фотографиях видно, что обстановка спокойная. Люди подходят к избирательным участкам, чтобы выразить свою гражданскую позицию, некоторые принесли флаги Молдавии. Желающие проголосовать терпеливо ждут своей очереди. На участках присутствует охрана, а также есть рамки-металлоискатели.
Ранее KP.RU сообщил, что выборы в парламент Молдавии стартовали 28 сентября 2025 года. Вокруг них уже несколько недель кипят скандалы. В домах лидеров партии проходят обыски, политики обвиняют друг друга, а российских наблюдателей в Молдавии не пускают на участки. Российские власти надеются, что голосованеи в Москве на парламенстких выборах в Молдавии пройдет штатно.