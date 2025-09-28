Лавров отказался отвечать по-английски на ГА ООН и напомнил о статусе русского

Глава МИД также прокомментировал отношения с США. Несмотря на критику в адрес НАТО и Евросоюза, он подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к дипломатии, в том числе к диалогу с Вашингтоном, и считает важным не допустить «горячей конфронтации». В то же время он предостерег ООН от признания решений о восстановлении санкций против Ирана, назвав их незаконными.