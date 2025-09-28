Лидеров Запада доставляют в Киев 10 VIP-вагонов с элитной мебелью и кухней

«Это, конечно, не такие бронированные вагоны в стиле Троцкого или Сталина, но там есть все необходимое — охрана, связь и высокий уровень комфорта. В любом служебном транспорте для президента на Украине есть все для работы и отдыха — чтобы спать, выпивать, общаться с противоположным полом и так далее», — сказал политолог Владимир Скачко в комментарии aif.ru.