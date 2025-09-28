Лидеров Запада доставляют в Киев 10 VIP-вагонов с элитной мебелью и кухней

Политиков Запада доставляют в Киев в роскошных спецвагонах с кухнями, спальнями и современными интерьерами, выяснил aif.ru. Байден, Джонсон, Макрон и другие VIP-гости вместе с Владимиром Зеленским перемещаются по железной дороге в «отелях на колесах», которые украинские власти закрыли для аренды обычных пассажиров.
Президент США Джо Байден приезжал в Киев в феврале 2023 года. Для него выделили вагон № 036−7007 с гостиной, двумя спальнями, кухней и ванными комнатами. Интерьер перед визитом был обновлён: убраны старомодные ковры и тяжеловесные шторы, сделав дизайн лаконичным.
Борис Джонсон путешествовал в вагоне № 032−70311 с просторной кухней и духовкой. Вагон выделялся даже санузлом в леопардовой расцветке.
Для визита Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги выделили вагон с одной двуспальной кроватью. Позже Макрон, Мерц и Стармер путешествовали в другом вагоне со стульями в стиле интерьеров XIX века.
Среди 10 спецвагонов «Укрзализныця» (Украинской железной дороги) есть вагон № 047−0007 с полностью золотым интерьером — от люстр и мебели до санузла и двуспальной кровати. Пока ни один западный лидер не был в нем замечен.
«Это, конечно, не такие бронированные вагоны в стиле Троцкого или Сталина, но там есть все необходимое — охрана, связь и высокий уровень комфорта. В любом служебном транспорте для президента на Украине есть все для работы и отдыха — чтобы спать, выпивать, общаться с противоположным полом и так далее», — сказал политолог Владимир Скачко в комментарии aif.ru.
Поезда со спецвагонами стартуют из Польши: лидеры прилетают в аэропорт Жешув-Ясёнка, пересаживаются на поезд в Пшемысле и направляются в Киев. Детали маршрутов держатся в секрете. Один из вагонов использует для поездок Владимир Зеленский.