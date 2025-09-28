В Гамбурге прошли крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО

В пятницу были продемонстрированы возможности по борьбе с беспилотниками в городских условиях. В завершение учений федеральная армия вместе с пожарной службой разыграла сценарий на территории судостроительной фирмы «Блом и Фосс», в рамках которого предполагалась авария на корвете с большим количеством раненых на борту. Участников обучили, в частности, оказанию первой медицинской помощи и транспортировки пострадавших в больницу.