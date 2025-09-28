Ричмонд
WP: решения Санду могут подорвать доверие граждан Молдавии к власти

Парламентские выборы в стране назначены на 28 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Принятые президентом Молдавии Майей Санду меры, направленные против граждан, якобы сотрудничающих с Россией, способны снизить уровень доверия к правящей Партии действия и солидарности (ПДС) накануне парламентских выборов. Об этом 27 сентября сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, преследование чиновников, вовлеченных в коррупционные схемы, а также представителей духовенства, которых подозревают в связях с Москвой, может усилить недовольство среди части населения, уже настроенной критически по отношению к центральной власти.

Парламентские выборы в стране назначены на 28 сентября. Согласно опросам, ПДС, контролирующая парламент и правительство, рискует утратить большинство, что открывает путь к формированию коалиционного кабинета. В условиях плотной конкуренции решающим может оказаться каждый процент голосов.

