Эксперт Соколов: Ангела Меркель получает колоссальную пенсию после отставки

Ангела Меркель получает пенсию в 15 тыс. евро — более 1,4 млн рублей. Эксперт Соколов: сумма в разы превышает среднюю пенсию в Германии.

Источник: Аргументы и факты

Пенсия в 15 тысяч евро, которую получает Ангела Меркель после отставки, является очень большой по меркам Германии. Об этом сказал в комментарии aif.ru.

эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.

В рублевом эквиваленте эта сумма составляет более 1,4 миллионов.

«Это колоссальная сумма, что сильно больше средней пенсии немецких пенсионеров», — отметил Артем Соколов.

Пенсия Ангелы Меркель складывается из нескольких источников: её зарплаты как члена Бундестага (немецкого парламента), бывшего министра, канцлера. Все эти должности учитываются при расчёте выплат.

Средний уровень пенсии в ФРГ на 2025 год — около 1800 евро.

Ранее Ангела Меркель дала интервью журналу Der Spiegel, где вспомнила о дискуссии с Владимиром Путиным на тему развала Советского Союза. Экс-канцлер вспомнила, что когда Путин назвал распад СССР «величайшей катастрофой», она ответила: «Для меня это было счастьем всей моей жизни».

В последние годы Меркель ведет закрытый образ жизни и издает мемуары.

