Эксперт Соколов: Ангела Меркель получает колоссальную пенсию после отставки

Пенсия в 15 тысяч евро, которую получает Ангела Меркель после отставки, является очень большой по меркам Германии. Об этом сказал в комментарии aif.ru.
эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
В рублевом эквиваленте эта сумма составляет более 1,4 миллионов.
«Это колоссальная сумма, что сильно больше средней пенсии немецких пенсионеров», — отметил Артем Соколов.
Пенсия Ангелы Меркель складывается из нескольких источников: её зарплаты как члена Бундестага (немецкого парламента), бывшего министра, канцлера. Все эти должности учитываются при расчёте выплат.
Средний уровень пенсии в ФРГ на 2025 год — около 1800 евро.
Ранее Ангела Меркель дала интервью журналу Der Spiegel, где вспомнила о дискуссии с Владимиром Путиным на тему развала Советского Союза. Экс-канцлер вспомнила, что когда Путин назвал распад СССР «величайшей катастрофой», она ответила: «Для меня это было счастьем всей моей жизни».
В последние годы Меркель ведет закрытый образ жизни и издает мемуары.