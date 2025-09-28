Ричмонд
Лукашенко высказался об использовании дронов в Беларуси

Лукашенко оценил применение дронов в Беларуси.

Источник: Телеграм-канал "Пул Первого"

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об использовании дронов в Беларуси, пишет БелТА.

При посещении полей ЗАО «АСБ-Агро Городец» Шкловского района Могилевщины главе страны показали работу агродронов на кукурузном поле. В частности, технологию десикации дронами, которая дает точность обработки без порчи посевов. Это сокращает время до уборки, улучшает качество урожая.

Заместитель управляющего делами президента Николай Шерстнев назвал эту технику «замечательная вещь». А Лукашенко добавил:

«Это же не только десиканты, можно вносить что угодно».

