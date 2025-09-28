Великобритания активно содействует Украине во всех пакостях, сказал глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Он отметил, что Москва в курсе попыток Киева организовать провокации с целью обвинить Россию. «Я знаю наверняка, что помогают украинцам во всех этих пакостях британцы, как они это делали много столетий на нашем геополитическом пространстве», — сказал Лавров.
При этом он подчеркнул, что в случае провокаций Киев ждут серьезные последствия.
Лавров также добавил, что ему известно об использовании Киевом для провокаций российских дронов.
На пресс-конференции Лавров по-русски отказал Sky News в просьбе перейти на английский язык.
По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонидв Слуцкого, глава МИД РФ своей речью в ООН победил сторонников гегемонии Запада.